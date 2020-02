Beschädigt

Langenhagen. Ein Autofahrer beschädigte nach Auskunft der Polizei schon am Donnerstag, 30. Januar, gegen 11.15 Uhr auf dem REWE-Parktplatz an den Eliisabetharkaden mit seinem rotem Wagen beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug und wurde dabei von einer Zeugin beobachtet. Die Zeugin fertigte Fotos an und kontaktierte die geschädigte Halterin des geparkten Fahrzeuges in der REWE-Filiale. Die Personalien oder Kontaktdaten wurden allerdings nicht ausgetauscht. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.