Beschädigt

Langenhagen. Ein Autofahrer beschädigte nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 11.15 unf 11.45 Uhr den für eine halbe Stunde auf dem CCL-Parkplatz an der Schützenstraße abgestellten VW Tiguan des Geschädigten an der vorderen Beifahrertür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.