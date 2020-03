Beschädigt

Langenhagen. Diebe beschädigten nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 9 und 10 Uhr an der Kastanienallee die Heckscheibe eines Daimlers mit einem Gegenstand. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.