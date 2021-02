Beschädigt

Langenhagen. Ein ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkter grauer Opel Corsa

ist nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 16.30 und 17 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz am Straßburger Platz von einem anderen Kraftfahrzeug im Bereich

des rechten Kotflügels beschädigt worden. Der Verursacher machte sich einfach aus dem Staub. Schadenshöhe: etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.