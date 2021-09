Beschädigt

Langenhagen. Eine blonde Audi-Cabriolet-Fahrerin beschädigte nach Auskunft der Polizei am Freitag, 3. September, zwischen 12.35 und 12.58 Uhr in der Parkbucht vor den Sparkasse an der Walsroder Straßebeim Ein-/Ausparken einen ebenfalls geparkten Wagen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge machte den

geschädigten Halter auf das Geschehen aufmerksam. Der Zeuge

wird dringend gebeten, sich bei der hiesigen Polizeidienststelle unter (0511) 109-42 17 zu

melden, da weitere Angaben erforderlich sind.