Beschädigt

Langenhagen. Vandalen beschädigten nach der Auskunft der Polizei an der Dünnenriede Im Zeitraum seit 24. Juli einen Volvo und einen VW Tiguan, indem sie die Luft aus den Reifen ließen und die Fahrzeugtüren vermutlich mit Faustschlägen eindellten. Ferner wurden die Türen des Volvo zerkratzt. An beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 700 Euro..