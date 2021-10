Beschädigt

Langenhagen. In der obersten Ebene des CCL-Parkhauses an der Schützenstraße fuhr ein Auto nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 11 und 11.45 Uhr gegen einen ordnungsgemäß geparkten grauen VW Golf Plus und beschädigte diesen am vorderen rechten Stoßfänger. Anschließend entfernte sich derUnfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.