Beschädigt

Langenhagen (ok). Vandalen beschädigten zwischen dem 15. Oktober und dem 1. November einen Mercedes Vito Tourer, der an der Walsroder Straße geparkt war. Die Schadenshöhe beträgt 5.000 Euro. Am Allerweg ist am Montag zwischen 9 und 18.20 Uhr ein E-Scooter umgetreten worden, der einen geparkten Wagen beschädigt hat. Schadenshöhe: 2.500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter (0511) 109-42 15.