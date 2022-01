Beschädigt

Langenhagen (ok). In der Nacht zu Mittwoch beschädigten Vandalen nach Auskunft der Polizei die Eingangstür zu einem Mehrparteienhaus an der Walsroder Straße und versuchten, beim Hospizverein einzubrechen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.