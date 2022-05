Beschädigt

Kaltenweide. Vandalen beschädigten nach Auskunft der Polizei am Wohldamm am Freitag zwischen 22.50 und 23 Uhr mutmaßlich durch eine Trittbewegung den hinteren, linken Kotflügel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Renault Mégane

Scénic. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.