Beschädigt

Langenhagen. In der Zeit zwischen Donnerstag und Montag ist iim Brinkholt, Höhe Hausnummer 35, ein Fahrzeug auf ein geparktes Wohnmobil aufgefahren und hat sich vom Unfallort entfernt. Das Unfallfahrzeug ist blau und ist vorn an der rechten Seite beschädigt. Ob der Fahrer auch das Kennzeichen entwendet hat, kann nicht ausgeschlossen werden.Zeugen zu dem Vorfall wenden sich bitte an die Polizei Langenhagen oder telefonisch an (0511) 84 90 79 94.