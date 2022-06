Beschmiert

Kaltenweide. Ein 20-Jähriger beschmierte nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen ein Uhr nachts an der Maria-Montessori-Straße ein Toilettenhäuschen, einen Stromkasten sowie die Mauer an einem Bahngleis des Bahnhofs mit einem Edding-Stift und Sprühfarbe. Hierbei wurde er durch Zeugen beobachtet und identifiziert. Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnräume führte zum Auffinden von weiteren Spraydosen, Skizzen sowie Betäubungsmitteln. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.