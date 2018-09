Besichtigung der Basilika

Langenhagen. Am Freitag, 12. Oktober, besichtigt das DRK Langenhagen die Basilika St. Clemens. Die Propsteikirche Basilika St. Clemens wurde als erstes katholisches Gotteshaus in Hannover nach der Reformation im Jahre 1718 geweiht. Im Oktober 1943 wurde sie zerstört und nach dem Krieg 1957 wieder eingeweiht. St. Clemens ist die nördlichste Kirche in Europa, die im venezianischen Barockstil errichtet wurde.

Los geht es am Freitag, 12. Oktober, um 13.40 Uhr an der Üstra-Haltestelle Langenforther Platz. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und wird unter der Telefonnummer (0175)

99 53 528 bis zum 8. Oktober erbeten.