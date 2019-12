Besonderer Abend

Langenhagen. Einladung in eine adventlich gestaltete Evangelisch-lutherische Elia-Kirche in der Konrad-Adenauer-Straße. Am dritten Advent, 15. Dezember, um 18 Uhr sitzen die Besucher an wunderschön gedeckten Tischen im Kirchraum. Kerzen leuchten, wärmender Punsch wird serviert und ein Plätzchen ist für sie reserviert. Adventliche Musik, ein Schauspiel, eine kurze Andacht von Pastor Marc Gommlich runden den Abend ab.