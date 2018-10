Besonderer Zirkus

Kaltenweide. Wie schon vor vier Jahren verwandelt sich die Grundschule Kaltenweide wieder in einen großen Zirkus. Gemeinsam mit dem „Circus Tausendtraum“ proben die Schülerinnen und Schüler eine Woche lang für die große Aufführung am Schluss der Projektwoche.

Bei den sechs Aufführungen (26. bis 28. Oktober) von Freitag (18 Uhr), Sonnabend (10.30 Uhr, 14.30 Uhr und 18.30 Uhr) bis Sonntag (11 Uhr und 15 Uhr) im Zelt an der Zellerie bekommen die Akteure entsprechende Kostüme, die der Zirkus bereit stellt. Alle sind hier herzlich willkommen unter dem Motto des Zirkus „Lachen – Staunen – Träumen“. Hereinspaziert in das Zirkuszelt. Jeder ist eingeladen, Zirkus in Kaltenweide so zu erleben, wie es ihn bisher noch nie gegeben hat.