Besonderes Konzert

Langenhagen. Zu einem besonderen Konzert lädt die Offene Gesellschaft Langenhagen ein: Am Sonnabend, 17. November, spielt die internationale Band Sound of Hope im Café-Restaurant Emma am Bahnhofsplatz in Langenhagen. Der Eintritt ist frei; die Veranstalter bitten jedoch um eine Spende in den Hut. Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr.