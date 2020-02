Besuch aus Berlin

Langenhagen (ok). "Bericht aus Berlin" beim FDP-Stadtverband Langenhagen: Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, und Grigorios Aggelidis, Fraktionssprecher für Familie und Senioren und heisiger Bundestagsabgeordneter, sind am Freitag, 21. Februar, ab 18.30 Uhr zu Gast im Tapas-Restaurant Dormero – neben dem "Forum" – an der Walsroder Straße. Der Stadtverbandsvorsitzende Joachim Balk bittet um Anmeldung unter joachim.balk@fdp-langenhagen.de.