Besuch des Tierheims

Krähenwinkel. Für Sonnabend, 15. September, um 13.30 Uhr lädt die Rudi-Rotbein-Gruppe des NABU-Ortsvereins zum Besuch des Tierheims ein. Hier können die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren viel Interessantes über Haustiere erfahren. Wieso sind die Tiere dort? Wie werden sie gehalten und gepflegt? Was ist eine Quarantänestation? Diese und auch eigene spezielle Fragen können bei der Führung durch das Fachpersonal beantwortet werden. Treffpunkt ist am Tierheim, Evershorster Straße 80.

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 13. September, bei Christine Pracht per E-Mail rudirotbein@nabu-langenhagen.de oder per Telefon (0511) 74 16 97 erforderlich.