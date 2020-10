Beten ist praktisch

Abendgottesdienst in der St.Paulus-Kirche am 25. Oktober

Langenhagen. Zu einem Abendgottesdienst unter der Überschrift: “Ich glaube... Beten istpraktisch” lädt die St. Pauluskirchengemeinde für nächsten Sonntag, 25. Oktober, ein. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr und wird von einem Team um Pastor Frank Foerster und Diakonin Annika Kruse vorbereitet. Angelehnt an die Jahreslosung „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ stehen die besonderen Abende unter der Überschrift „Ich glaube...“. Im letzten Abendgottesdienst in diesem Jahr geht es ums Beten. Vielen fällt es nicht leicht zu beten.Dabei gibt es viele Möglichkeiten, die das Vorbereitungsteam vorstellen wird: klagen, loben, danken, bitten. In der Kirche und im Gemeindesaal werden fünf Gebetsstationen aufgebaut. Wer möchte, kann sein Anliegen aufschreiben und mitbringen. Die Abendgottesdienste finden von Januar bis Oktober in der Regel am letzten Sonntag im Monat um 18 Uhr anstelle einesMorgengottesdienstes in der St. Pauluskirche in der Hindenburgstr. 85 statt.Eine Anmeldung ist nicht nötig.