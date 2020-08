Betonplattensanierung auf A 352

Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Hamburg und Dortmund dauern an

Langenhagen/Wedemark. Im Zuge von Reparaturarbeiten auf der A 352 nördlich von Hannover werden Betonplatten im Haupt- und Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung Dortmund und in Fahrtrichtung Hamburg erneuert. Die Arbeiten in Fahrtrichtung Hamburg erfolgen in der Nacht vom 24. auf den 25. August und in der Nacht vom 25. auf den 26. August. Jeweils zwischen 19 und 5 Uhr ist die A 352 in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt, die Zwangsableitung erfolgt über die Anschlussstelle Kaltenweide über die Umleitungsstrecke U 5. In der Nacht vom 25. auf den 26. August ist es darüber hinaus nicht möglich, in Fahrtrichtung Hamburg die Abfahrt der Anschlussstelle Mellendorf zu nutzen. Daher werden Verkehrsteilnehmer auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg mit dem Ziel Mellendorf gebeten, der Umleitung U 43 ab der Anschlussstelle Großburgwedel zu folgen. Die Auffahrt zur A 7 in Fahrtrichtung Hamburg an der Anschlussstelle Mellendorf ist von den Arbeiten nicht betroffen. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.