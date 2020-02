Betreuung in den Ferien

Kaltenweide. In der Zeit vom 30. März bis 3. April bietet das Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt eine Ferienbetreuung auf dem IKEP-Gelände in der Pfeifengrasstraße 76 an. Alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können an der Betreuung teilnehmen. Auf dem Gelände und in unserer Unterkunft haben wir zahlreiche Möglichkeiten für Sport, Spiel und Kreativität. Darüber hinaus werden auch Ausflüge organisiert.