Betreuung in den Ferien

Langenhagen. Auch in diesem Jahr wird der Verein Abenteuerland Langenhagen wieder eine Ferienbetreuung auf dem Vereinsgelände am Silbersee anbieten. Trotz der Corona- Auflagen – es dürfen zurzeit nur acht Kinder teilnehmen – stehen in der Zeit von Montag, 17. August, bis Freitag, 21. August, von 9 bis 16 Uhr zwei Betreuer zur Verfügung. Es besteht wie immer die Möglichkeit, dass die Kinder bereits ab 8.30 Uhr in einer „beaufsichtigten Zeit“ bis 9.00 Uhr auf dem Gelände spielen. Es sollen, je nach Wetterlage, zwei Ausflüge gemacht werden. Die Kosten betragen für Nichtmitglieder 110 Euro, einschließlich des Mittagessens, aller Getränke und der Ausflüge. Nähere Infos und Anmeldungen unter www.abenteuerland-langenhagen.de. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs angenommen.