Betrieb ruht

Langenhagen. Sparta unterstützt die Maßnahme und das Bestreben der Behörden und Institutionen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und schließt das Vereinsgelände bis nach den Osterferien. Auch in den anderen Sparten ruht der Trainingsbetrieb bis 19. April. Alle bis dahin geplanten Veranstaltungen wurden abgesagt. So können unter anderem die kleinen Fußballer am ersten Ostertag keine Ostereier suchen.