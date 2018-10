Tickets fürs Senioren-Kino am 22. November ab sofort

Langenhagen. Am Donnerstag, 22. November, wird beim Senioren-Kino im Cinemotion an der Walsroder Straße die Komödie "Bettgeflüster‘" mit Doris Day und Rock Hudson gezeigt ,ein Film von 1959. Unterstützt wird diese Veranstaltung vom Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen.Da der Seniorenbeirat nur noch bis zum 31. Oktober im Amt ist, wird es zunächst der letzte Film für Senioren sein, der in dieser Kooperation mit CineMotion, Apotheken Lambrich und Seniorenbeirat gezeigt wird. Beginn ist um 10 Uhr, Einlass um 9.30 Uhr. Eingeplant ist eine Pause mit Kaffeeausschank und Keksen. Eintrittskarten gibt es kostenfrei in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL, solange der Vorrat reicht.