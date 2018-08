Beutel auf der Toilette

Langenhagen (ok). Schreck in der Mittagsstunde am Flughafen am Mittwoch: Einer 69-Jährigen ist nach Auskunft der Polizei am Check-In-Schalter ein Stoffbeutel mit Personalausweis und Flugticket gestohlen worden. Sie konnte den Flug nicht antreten, weil auf die Schnelle kein Ersatzdokument zu bekommen war. Doch Überraschung: Auf der Damentoilette fand sich der Beutel samt Inhalt wieder an, und es ging doch noch in den Flieger. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.