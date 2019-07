Bewegte Steine

Langenhagen. Zur zehnten Radtour in diesem Jahr lädt der ADFC Langenhagen Gäste und ADFC-Mitglieder ein. Am Sonntag, 14. Juli, um 10 Uhr startet diese interessante Tour am Rathausinnenhof: Sie führt in gemütlichem Tempo zum Kunstprojekt "Bewegte Steine" am Brelinger Berg und danach zu einer Einkehr. Die Gesamtlänge der Radtour beträgt 44 km, es besteht jedoch besteht die Möglichkeit einer Abkürzung auf 37 km. Weitere Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de.