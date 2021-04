Bewegung und Entspannung

Langenhagen. Das Repertoire an online-Kursen im Bereich „Körperarbeit“ der VHS Langenhagen wurde erweitert: Bewährte Kurse werden nach den Osterferien über Zoom angeboten. So gibt es Yoga dienstags, mittwochs und donnerstags abends, Gymnastikangebot laufen am Montagabend sowie am Dienstagvormittag, Pilates und Yoga Intensiv am Dienstagabend. Anmeldungen über die Homepage oder per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de). Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage der VHS unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-97 04.