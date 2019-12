BfK-Termine

Kaltenweide (ok). Die Termine fürs erste Quartal 2020 hat jetzt der Verein "Bürger für Kaltenweide" bekanntgegeben. Die Veranstaltungen finden alle im Niet Hus an der Clara-Schumann-Straße statt. Vereinssitzungen sind am 9. Januar, 6. Februar und 2. April, Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Die Dopplekopf-Spieleabende finden am 20. Januar, 17. Februar und 16. März statt und fangen jeweils um 19 Uhr an. Die Jahreshauptversammlung ist dann am Freitag, 6. März, ab 19 Uhr. Unter dem Titel "Freundinnenabend" findet am 28. Februar ein Moonlightflohmarkt statt. Beginn ist an dem Freitag um 21 Uhr.