Bierkisten gestohlen

Langenhagen. Nach Streitigkeiten in der Nachbarschaft trat nach Auskunft der Polizei ein Mann am Sonnabend zwischen 17 und 18 Uhr gegen einen geparkten Audi am Luheweg/Ecke Erich-Ollenhauer-Straße und beschädigte den Wagen. Anschließend entfernte sich die Person in Richtung Einkaufszentrum Osttor. Wenig später wurde der Diebstahl von zwei Bierkisten am genannten Einkaufszentrum gemeldet. Nach Ansprache durch einen Zeugen entfernte sich die Person, ohne die Bierkisten mitzunehmen. Auf Grund der Gleichheit der Personenbeschreibung wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um die Person handelt, die zuvor den Wagen beschädigte.