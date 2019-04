Bilder aus Nordirland

St. Paulus-Abendgespräche am 24. April

Langenhagen. Unter der Überschrift „Kirche weltweit” lädt die St. Pauluskirchengemeinde zum nächsten Abendgespräch ein: am Mittwoch, 24. April, um 19.30 Uhr, berichtet Isabel Wagemann-Steidel über ihre Reisen nach Nordirland im Rahmen eines Schüleraustauschs. Nordirland ist “ein Land zwischen den Welten”, sagt Wagemann-Steidel. In ihrem Vortrag wird es um ihre Erfahrungen gehen, die sie als Lehrerin in vier Austauschprogrammen mit einer katholischen Jungenschule in Derry/Londonderry gesammelt hat. Nordirland ist für sie ein Land zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland, zwischen dem Protestantismus und dem Katholizismus seiner jeweiligen Bewohner, zwischen der Bürgerkriegsvergangenheit der Zeit der “Troubles” in den 1970er bis 1990er Jahren und dem Karfreitags-Abkommen und den nicht einzuschätzenden Folgen des “Brexits” für das Land. Nordirland, das sind aber auch raue Küsten und Hochtechnologie, Schafe und wenig besiedelte Landstriche am Rande von Europa mit Belfast als Hauptstadt. Zum Bildervortrag sind alle interessierten Teilnehmer willkommen. Die Abendgespräche finden im Gemeindehaus in der Hindenburgstraße 85 statt. Der Eintritt ist frei.