Bilder von der Zukunft

Langenhagen. Eine Ausstellung von Soyon Jung und Steffen Zillig läuft vom 11. Juni bis zum 31. Juli im Kunstverein an der Walsroder Straße. Sie arbeiten in Berlin und Hamburg. Ihre Bilder handeln von der Zukunft. Eröffnung Freitag 10. Juni ab 19 Uhr.

Ein Spaziergang mit der Langenhagener Arbeitsgruppe GLIEM (Ganz Langenhagen ist ein Museum) führt am Sonntag, den 19. Juni ab 10 Uhr zu Orten in Langenhagen, für die es zu verschiedenen Zeiten städtebauliche Planungen zur Siedlungsentwicklung gab (unter anderem für eine Gartenstadt). Start des Spaziergangs ist am Kunstverein.

Ein Manga-Workshop für Kinder und Jugendliche beschäftigt sich mit den Bildgeschichten von Übermorgen. Am Freitag, 24.,und Sonnabend, 25. Juni, mit Soyon Jung in Kooperation mit dem Haus der Jugend Langenhagen. Mehr Informationen und Anmeldung unter mail@kunstverein-langenhagen.de

Ein Gespräch zwischen den Autoren Juan Guse und Joshua Groß am Freitag, 1. Juli, um 19 Uhr. Es wird um Science-Fiction, die krisenvolle Gegenwart und Literatur gehen.

Ein Screening am 16. Juli mit dem mobilen Kunstverein von Peter Watkins dokumentarisch-fiktionalen fünf-stündigen Film La Commune (Paris, 1871). Der Ort wird noch auf der Webseite des Kunstvereins bekanntgegeben.