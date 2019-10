Bilderreise nach Ostpreußen

Junge Alte laden für Mittwoch, 23. Oktober, ein

Kaltenweide. Die jungen Alten des Schützenvereins Kaltenweide veranstalten am Mittwoch, 23. Oktober, um 18.30 Uhr ihre erste Veranstaltung nach der Sommerpause, bei der Bilder und Geschichten aus Ostpreußen von H.-J. Grunze gezeigt und erzählt werden. Grunze hat im vergangenen Jahrzehnt viele Reisen in alle Himmelsrichtungen unternommen – viele davon sogar mit dem Fahrrad. Seine Routen führten ihn nach Helsinki, Posen, Menorca und die Niederlande, aber auch die Einheimischen Sehenswürdigkeiten und facettenreichen Orte reizen Ihn immer wieder. Termin: Mittwoch, 23. Oktober, um 18:30 Uhr im Schützenhaus Kaltenweide an der Zellerie