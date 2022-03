Bingo

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad- Adenauer- Straße 15d in der Zeit von 18 bis 20 Uhr findet jeden ersten Donnerstag im Monat Bingo spielen statt. Herzlich willkommen sind alle, die Lust zum Spielen haben. Christine Pfeuffer, Leitung des MGH, westt darauf hin das das Spielen in der Gemeinschaft sehr viel Spaß macht. Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon (0511) 72 11 35 oder auf unserer homepage www.mehrgenartionenhaus-langenhagen.de