Bingo im Schützenhaus

Kaltenweide. Die beliebte Bingo-Veranstaltung geht nun schon fast in Serie: am Sonnabend, 23. April, führt Marianne Wigh-Siebert wieder von 19 Uhr an durch den Bingo-Abend im Schützenhaus an der Zellerie. Für Sparfüchse besteht die Möglichkeit, vier Lose für zehn Euro zu erwerben (ein Los drei Euro). Neben hochwertigen Preisen wird die Gaststätte Da Salvo ab 17 Uhr leckere Speisen anbieten. Anmeldungen sind bis Freitag, 22. April, im Schützenhaus möglich. Es gelten die zum Tag der Veranstaltung gültigen Corona-Vorschriften.