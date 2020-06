Bitte um Blutspende

Kaltenweide. Wer in dieser außergewöhnlichen Zeit,Blut spendet und damit Gutes tun möchte, bekommt dazu am Montag, 29. Juni, zwischen 15,30 und 19 Uhr im

Niet Hus in Kaltenweide Gelegenheit dazu. Wegen der derzeitigen Situation kann der Ortsverein DRK-Kaltenweide kein Buffet anbieten,sondern es gibt ein leckeres Lunchpket. Der DRK-Ortsverein Kaltenweide und das Team des DRK-Blutspendedienst würden sich über eine rege Beteiligung sehr freuen.