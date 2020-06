Bitte um Blutspenden

Langenhagen. Wer in dieser außergewöhnlichen Zeit, Blut spenden und damit Gutes tun möchte, bekommt dazu am Dienstag, 23. Juni, zwischen 16 und 19.30 Uhr in der

Hermann-Löns-Schule an der Niedersachsenstraße 3 Gelegenheit. Das Team des DRK Langenhagen hofft auf viele gesunde spendenbereite Bürger im Alter von 18 bis 72 Jahren.

Da ein umfangreiches Buffet nicht zubereitet werden darf, bekommt

jeder Spender ein leckeres Lunch-Paket. Btte an den Blutspendepass und Personalausweis denken.