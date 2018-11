Blasorchester ist dabei

AWO-Großkonzert am 17. November

Langenhagen. Für Sonnabend, 17. November, um 16 Uhr lädt der AWO-Bezirksverband Hannover zum 43. AWO-Großkonzert der AWO mit Herz Stiftung ein.Das alljährliche Benefizkonzert findet im Großen Sendesaal des NDR Funkhauses in Hannover statt und bietet auch in diesem Jahr wieder ein buntes und vielseitiges Programm.Zu den musikalischen Gästen zählen das Blasorchester der Stadt Langenhagen unter derLeitung von Harald Sandmann und das Bundespolizei-Orchester Hannover unter derLeitung von Matthias Wegele. Besondere Highlights werden in diesem Jahr der Auftrittder Schaumburger Märchensänger (Leitung: Jessica Blume, Sascha Davidovic) sowieeine eigene Version des Musicals „König der Löwen“ durch das Blasorchester Langenhagen sein. Die Solisten sind Mirko Schelske (Sologesang), Lennart Müller-Wirts (Sologesang),Sonja Bittner (Sologesang), Julia Richter (Chorgesang), Rebecca Stracke (Chorgesang),Elias Leiva Peter (Chorgesang), Kristina Leibner (Solo-Saxophone), Das Bezirksjugendwerk der AWO stellt wieder seinen bewährten Rollstuhl- und Rollatoren-Service zur Verfügung, so dass auch Gäste mit Geh-Einschränkungen ohneProbleme zu ihren Plätzen gelangen können. Der Erlös des Programms kommt der AWO mit Herz Stiftung zu Gute.