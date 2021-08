Blau auf dem Fahrrad

Langenhagen. Bei einer Verkehrskontrolle an der Walsroder Straße wegen fehlender Beleuchtung am Fahrrad und zuvor gefahrener Schlangenlinien wurde bei dem 19-jährigen Langenhagener Fahrradfahrer in der Nacht zu Freitag zwischen 0.45 und 1 Uhr nach Auskunft der Polizei eine Atemalkoholkonzentration von 1,78 Promille festgestellt.

Es wurden ein Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet.