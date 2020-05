Blau auf dem Rad

Langenhagen (ok). Ordentlich getankt hatte ein 29-Jähriger am Vatertag. Aber 2,61 Promille sind auch auf dem Fahrrad deutlich zu viel. Die Polizei erwischte ihn an der Walsroder Straße am Donnerstag gegen 22.10 Uhr. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann entlassen.