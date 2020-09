Blau auf dem Rad

Langenhagen. Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Sonnabend gegen 9.20 Uhr einen Radfahrer, der in Schlangenlinien auf der Flughafenstraße, HöheTankstelle "M 1" in Richtung Innenstadt fuhr. Der 36-Jährige wurde dann von einer Streife an der M 1-Tankstelle angetroffen. Bei der Kontrolle wurde bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein auf Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Auf der Dienststelle entnahm ihm Arzt eine Blutprobe . Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er wieder entlassen.