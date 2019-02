"Blaue Brücke" wird gesperrt

Umbau der Ampel geht voran

Langenhagen. Der Umbau der Ampelanlage an der Kreuzung Bothfelder und Schönefelder Straße ist so weit vorangeschritten, dass ab Montag, 18. Februar, die „Blaue Brücke“ gesperrt werden muss. Die Überführung über den Entwässerungsgraben in Höhe der Schönefelder Straße steht Fußgängern und Radfahrern voraussichtlich bis Freitag, 22. Februar, nicht zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet alle Nutzerinnen und Nutzer der „Blauen Brücke“ deren einwöchige Sperrung zu berücksichtigen und in dieser Zeit andere Strecken einzuplanen.