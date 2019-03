Blick durchs Schlüsselloch

Langenhagen. Der deutsche Galopprennsport gewährt am Sonnabend, 6. April, einen exklusiven Blick durchs Schlüsselloch. Beim zweiten „Tag der Rennställe“ öffnen sich die Tore von 16 Trainingsstandorten in ganz Deutschland, um Pferdefans und Rennsportinteressierten einen Einblick in den Trainingsbetrieb von Galopprennpferden zu ermöglichen.