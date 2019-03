Blickpunkt Auge

Langenhagen. Am Donnerstag, 21. März, findet in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr die nächste persönliche Beratung für seheingeschränkte Menschen sowie Angehörige, ausnahmsweise im Raum 430 in der vierten Etage des Rathauses, statt. Das Angebot „Blickpunkt Auge“ ist kostenlos; Berater Albert Schneider bittet möglichst um Voranmeldung unter Telefon (0511) 72 27 33.