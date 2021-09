Blitzer an der Brinker Straße

Godshorn (ok). Godshorn, Brinker Straße, Hausnummer 15, Fahrtrichtung Vinnhorster Straße: Hier ist der mobile Blitzer der Stadt Langenhagen in den nächsten zwölf Tagen zu finden. Am vorherigen Standort in der Ackerstraße gab es zwar mit rund fünf Prozent recht viele Verstöße (da waren 928 Fahrer zu schnell), dafür waren die jeweiligen Geschwindigkeitsüberschreitungen recht gering. Bei allen gemessenen Fahrzeugen (18.099 in zehn Tagen) lagen die Durchschnittsgeschwindigkeiten immer bei oder knapp unter 30 Stundenkilometern, die dort erlaubt sind. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 61 Stundenkilometern - ein "Ausreißer".