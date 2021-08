Blitzer an der Walsroder Straße

Langenhagen (ok). 50 Stundenkilometer sind hier erlaubt, gemessen sind hier laut Bürgmeister Mirko Heuer aber auch schon 110 Stundenkilometer. Der Blitzer-Anhänger der Stadt Langenhagen steht jetzt an der Walsroder Straße in Krähenwinkel in der Nähe des Bauernpfades Fahrtrichtung Am Pferdemarkt. Am letzten Standort am Sonnenweg sind bei 18.091 Fahrzeugen 513 Verstöße registriert worden. 2,84 Prozent waren zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 64 Stundenkilometern. Erlaubt sind an dieser Stelle 30.