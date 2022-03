Bluesharp

Langenhagen. Die Bluesharp oder Mundharmonika wird häufig im Blues, Pop, Rock, Country und in der Volksmusik gespielt. Klein, vielfältig einsetzbar und oft unterschätzt, ist sie ein vollwertiges Instrument für die Hosentasche. In einem Workshop am Sonnabend, 26. März, von 12 bis 18 Uhr werden die Atem- und Grundtechniken des Spielens vermittelt.

Benötigt wird eine diatonische Richter-Mundharmonika in "C", auch Bluesharp genannt, die über zehn Kanzellen/Blasöffnungen verfügt. Der Kursus kostet 25 Euro.

Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen schriftlich, per Fax (0511/7307-9718) oder per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen.