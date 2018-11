Blut spenden und Leben schenken

Godshorn. Unter dem Motto "Blut spenden - Leben schenken" bietet der DRK-Ortsverein Godshorn am Montag, 26. November, einen Blutspendetermin an. In der Zeit von 16 bis 20 Uhr kann im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg 20 jeder gesunde Erwachsene Blut spenden. Das Helferteam des Ortsvereines freut sich auf hoffentlich zahlreiche Spender, die im Anschluss an die Blutspende einen kleinen Imbiss und selbstgebackenen Kuchen als Dankeschön erhalten.