Blut spenden und Leben schenken

Der Ortsverein DRK-Kaltenweide bietet unter den Motto Blut spenden und Leben schenken am Montag, 3. Dezember, einen Blutspendetermin an. n der Zeit von 15,30 bis 19 Uhr

im Niet Hus an der Clara-Schumann-Straße 2 bis 4 jeden gesunde

Erwachsene kann Blut spenden. Das Helferteam freud sich auf hoffenliche zahlreiche Spender. Im Anschluss an die Spende gibt es zur Belohnung ein Büfett. Für Kinder ist zudem eine Betreuung organisiert.