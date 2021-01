Blut wird gebraucht

Krähenwinkel (ok). Blut wird natürlich auch in Zeiten der Corona-Pandemie und des Lockdowns dringend benötigt. Der nächste Termin des DRK Krähenwinkel geht am Dienstag, 26. Januar, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel über die Bühne. Bitte den Personalausweis mitbringen.