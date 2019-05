Blutspende

Kaltenweide. Der nächste Blutspendetermin in Kaltenweide findet am Montag, 3. Juni, im

Niet Hus an der Clara-Schumann-Straße 2 bis 4 statt.In der Zeit von 15.30 bis 19 Uhr erwartet der DRK-Ortsverein Kaltenweide und das Team der DRK-Blutspendedienstes die Spender. Neben der wie immer persönlichen Betreung erwartet alle Blutspendern nach der Blutspende zur Stärkung ein leckeres Büfett bereit. Die Helfer des DRK-Kaltenweide würde sich über eine rege Beteiligung sehr freuen. Jeder Blutspender, der einen Erstspender zum Spenden mitbringt, erhält ein Badehandtuch für den Sommerurlaub als besonderes Dankeschön.